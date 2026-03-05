В Петербурге откроется выставка к 165-летию импрессиониста Константина Коровина

Живописец, великий русский импрессионист, педагог, а также талантливый писатель и мемуарист по праву считается реформатором театральной живописи. Он оформил более 150 оперных и балетных постановок. Созданные им декорации и костюмы вызывали восторг зрителей и полярные мнения критиков.
Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция позволит прикоснуться к творчеству одного из создателей новой эстетики, нового отношения к средствам художественной выразительности, которые определили развитие искусства в России в начале ХХ века.
На некоторых листах сохранились автографы самого художника, режиссера Вс. Э. Мейерхольда, а также множественные пометы и резолюции, сообщают организаторы. К слову, в эскизном фонде Театральной библиотеки содержится около 2400 листов эскизов к спектаклям, оформленным Константином Коровиным.
Выставка будет открыта в часы работы Театральной библиотеки по 27 апреля. Вход свободный.
Факты
- В 1884 году Константин Коровин начал сотрудничать как художник-декоратор с Русской частной оперой Саввы Мамонтова.
- С 1900 по 1917 год — художник Императорских театров. Постановки, в создании которых он принимал участие, составили эпоху в русском театральном искусстве. Особенно вдохновляли художника сказочные сюжеты.
- В ноябре 1922 года Коровин уехал за границу. Оформлял спектакли Парижской частной оперы М. Н. Кузнецовой, преподавал, создавал очерки-воспоминания о России.
Цитаты
«Живопись Коровина — образное воплощение счастья живописца и радости жизни. Его манили и ему улыбались все краски мира» (художник Константин Юон).
Валентин Серов называл Коровина «Моцартом живописи».