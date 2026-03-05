Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Петербурге откроется выставка к 165-летию импрессиониста Константина Коровина

10 марта в Санкт-Петербургской Театральной библиотеке начнет работать выставка «…Ему улыбались все краски мира». Константин Коровин (1861−1939). К 165-летию художника.

Источник: Из архива Санкт-Петербургской Театральной библиотеки

Живописец, великий русский импрессионист, педагог, а также талантливый писатель и мемуарист по праву считается реформатором театральной живописи. Он оформил более 150 оперных и балетных постановок. Созданные им декорации и костюмы вызывали восторг зрителей и полярные мнения критиков.

Как сообщает пресс-служба музея, экспозиция позволит прикоснуться к творчеству одного из создателей новой эстетики, нового отношения к средствам художественной выразительности, которые определили развитие искусства в России в начале ХХ века.

Будут представлены эскизы костюмов к балетам «Аленький цветочек» Ф. А. Гартмана, «Спящая красавица» П. И. Чайковского, «Конек-Горбунок» Ц. Пуни, к опере-балету «Млада» и опере «Снегурочка» Н. А. Римского-Корсакова.

На некоторых листах сохранились автографы самого художника, режиссера Вс. Э. Мейерхольда, а также множественные пометы и резолюции, сообщают организаторы. К слову, в эскизном фонде Театральной библиотеки содержится около 2400 листов эскизов к спектаклям, оформленным Константином Коровиным.

Источник: Из архива Санкт-Петербургской Театральной библиотеки

Выставка будет открыта в часы работы Театральной библиотеки по 27 апреля. Вход свободный.

Факты

  • В 1884 году Константин Коровин начал сотрудничать как художник-декоратор с Русской частной оперой Саввы Мамонтова.
  • С 1900 по 1917 год — художник Императорских театров. Постановки, в создании которых он принимал участие, составили эпоху в русском театральном искусстве. Особенно вдохновляли художника сказочные сюжеты.
  • В ноябре 1922 года Коровин уехал за границу. Оформлял спектакли Парижской частной оперы М. Н. Кузнецовой, преподавал, создавал очерки-воспоминания о России.

Цитаты

«Живопись Коровина — образное воплощение счастья живописца и радости жизни. Его манили и ему улыбались все краски мира» (художник Константин Юон).

Валентин Серов называл Коровина «Моцартом живописи».