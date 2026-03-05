Воронежская городская дума согласовала рост затрат на энергосбережение

В частности, финансирование работ, которые организуют в жилых домах управляющие организации и региональный фонд капремонта, произведут в объеме 871 миллиона рублей (с ростом на 370 миллионов). Об этом сообщила глава муниципального управления ЖКХ Алла Макеева. На повышение энергоэффективности в коммунальных системах (ею занимается коммерческий поставщик электроэнергии) направят свыше одного миллиарда, что на 652 миллиона выше цифры, заложенной в программу ранее. В 2025 году, для сравнения, объем расходов был на 182 миллиона меньше планового значения и составлял 645 миллионов.