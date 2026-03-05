Воронежская городская дума согласовала рост затрат на энергосбережение

Изменения в муниципальной программе по повышению энергоэффективности одобрили депутаты на заседании профильных комиссий в муниципальном парламенте.
В Воронеже планируется увеличить расходы на мероприятия по энергосбережению в жилищном фонде, на объектах коммунальной и социальной инфраструктуры. Корректировка сделана с учетом результатов, достигнутых в 2025 году.
В частности, финансирование работ, которые организуют в жилых домах управляющие организации и региональный фонд капремонта, произведут в объеме 871 миллиона рублей (с ростом на 370 миллионов). Об этом сообщила глава муниципального управления ЖКХ Алла Макеева. На повышение энергоэффективности в коммунальных системах (ею занимается коммерческий поставщик электроэнергии) направят свыше одного миллиарда, что на 652 миллиона выше цифры, заложенной в программу ранее. В 2025 году, для сравнения, объем расходов был на 182 миллиона меньше планового значения и составлял 645 миллионов.
Депутат Марина Бочарова подняла вопрос о замене устаревших ламп в учреждениях соцферы на светодиодные, а также о необходимости утеплить фасады школ и детсадов. Важность этой работы подчеркнул председатель комиссии Воронежской городской думы по экономике, бюджету и налогам, вице-спикер Андрей Соболев. Он пояснил, что для сокращения потерь тепла на социальных объектах необходим комплексный подход, обеспечить который может только совместная работа всех заинтересованных сторон — специалистов сфер образования, ЖКХ и строительства. По итогам заседания мэрии поручено к 15 мая подготовить предложения по организации такого взаимодействия.