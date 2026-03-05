Конфликт на Ближнем Востоке срывает рабочие планы челябинцев

В Дубае отменили саммит «Мегакампус» на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке. Некоторым участникам и даже команде пришлось экстренно переносить планы и возвращать билеты. В такой ситуации оказалась и челябинка Ольга. Она рассказала корреспонденту ИА «Первое областное» свою историю.
Ольга Харина должна была лететь в Дубай 4 марта на крупный саммит «Мегакампус», который планировал собрать около 15 тысяч участников из 75 стран.
«28 февраля об отмене мероприятия никто не сообщал, а 1 марта пришло уведомление о переносе даты события ввиду обеспечения безопасности всех участников и организационного состава», — говорит она.
Бронь в элитном отеле удалось отменить без проблем, а вот с авиабилетами могло быть сложнее: женщина приобрела их без страховки отмены и переноса. После ссылки на «геополитическую ситуацию» заявку на возврат одобрили — и авиакомпания «Уральские авиалинии» вернула деньги полностью.
Когда возврат оформили и переживать уже было не о чем, Ольга заметила, что рейс официально не отменяют. Оповещения о вылете продолжали приходить еще несколько дней. И только спустя пять дней, 5 марта, рейс отменили.
У Ольги есть знакомые в Дубае. И, по ее словам, люди там разделились на две категории:
«Кто‑то безмятежно посещает бары и летает на парашютах, а другие пережидают, сидя в подземных парковках».
Напомним, из-за конфликта на Ближнем Востоке закрыли воздушное пространство над некоторыми государствами. Сейчас там застряли более 20 тысяч российских туристов, но их уже вывозят дополнительными рейсами через Москву.
Журналисты ИА «Первое областное» связывались с челябинцами, живущими в тех странах. Так, например, в Дубае паники нет, но некоторые туристы начали отказываться от всех поездок. В Израиле, в Хайфе, тоже все более-менее спокойно, только иногда слышны взрывы над головой.
С проблемами столкнулись и туристы, летевшие в Азию. Ранее мы рассказывали о Наталье, купившей тур на Пхукет за 400 тысяч рублей. Отдых уже должен был начаться, но рейс перенесли уже больше десяти раз. На сегодняшний день Наталья так и не улетела отдыхать — дату вылета снова сместили. Журналисты 1obl. ru поговорили с турагентами и выяснили, что максимальный срок задержки рейса — двое суток. Когда авиакомпания понимает, что проблема с самолетом быстро не решится (если это связано с техническими неисправностями), то отправляет дежурный борт.