Конфликт на Ближнем Востоке срывает рабочие планы челябинцев

С проблемами столкнулись и туристы, летевшие в Азию. Ранее мы рассказывали о Наталье, купившей тур на Пхукет за 400 тысяч рублей. Отдых уже должен был начаться, но рейс перенесли уже больше десяти раз. На сегодняшний день Наталья так и не улетела отдыхать — дату вылета снова сместили. Журналисты 1obl. ru поговорили с турагентами и выяснили, что максимальный срок задержки рейса — двое суток. Когда авиакомпания понимает, что проблема с самолетом быстро не решится (если это связано с техническими неисправностями), то отправляет дежурный борт.