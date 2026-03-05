Институт экспериментальной медицины разрабатывает около восьми съедобных вакцин

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Ученые Института экспериментальной медицины (ИЭМ) работают над созданием порядка восьми съедобных вакцин против разных вирусных заболеваний. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС заведующий отделом молекулярной микробиологии им. акад. РАН А. А. Тотоляна, профессор Александр Суворов.
«На сегодня мы создали порядка восьми разных таких пробиотических вариантов, которые могут защищать не только от вирусных заболеваний, но и от различных патогенных бактерий. Одна из таких разработок — комплексная двухкомпонентная вакцина, которая содержит антигены вируса гриппа и пневмококка, который очень часто утяжеляет развитие вирусных заболеваний», — сказал он, добавив, что вакцина готова для представления в Министерстве здравоохранения РФ.
Ученый отметил, что в институте создана всем известная съедобная вакцина против коронавирусной инфекции, которая сейчас обновлена под актуальный штамм, есть два варианта вакцины против гриппа, три варианта вакцины против стрептококка группы В, который приводит к смерти новорожденных.
«В нашем институте более 15 лет проводятся исследования полезных микроорганизмов, потому что мы являемся частью нестерильного мира — в нас живет огромное количество микроорганизмов. Мы изучали многие бактерии и вирусы, которые обитают в нашем собственном организме, и к моменту возникновения пандемии [коронавируса] мы уже подошли к созданию совершенно нового подхода, сейчас это называется модным словом “платформа”, который бы позволял методами генетической инженерии изменять полезные пробиотические бактерии таким образом, чтобы они начинали производить на поверхности те антигены, которые могут формировать специфический иммунитет», — рассказал он.
Как напомнил Суворов, разработка первой в мире съедобной вакцины против COVID-19 началась в 2021 году. Исследования in vitro и на лабораторных животных показали, что такой подход эффективен и абсолютно безопасен. В настоящее время у вакцины пройден комплекс доклинических исследований, она готова для рассмотрения в Министерстве здравоохранения РФ, чтобы приступить к клиническим исследованиям. Планируется, что препарат будет выпускаться в виде кисломолочного продукта или капсул.