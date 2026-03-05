Институт экспериментальной медицины разрабатывает около восьми съедобных вакцин

«В нашем институте более 15 лет проводятся исследования полезных микроорганизмов, потому что мы являемся частью нестерильного мира — в нас живет огромное количество микроорганизмов. Мы изучали многие бактерии и вирусы, которые обитают в нашем собственном организме, и к моменту возникновения пандемии [коронавируса] мы уже подошли к созданию совершенно нового подхода, сейчас это называется модным словом “платформа”, который бы позволял методами генетической инженерии изменять полезные пробиотические бактерии таким образом, чтобы они начинали производить на поверхности те антигены, которые могут формировать специфический иммунитет», — рассказал он.