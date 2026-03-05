Со связью на фронте будет всё хорошо, если доработать Max, заявила Годунова

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отечественная платформа Max способна решить все вопросы со связью на фронте, если её немного доработать, сообщила командир батальона Воздушно-космических сил России подполковник Ирина Годунова.
На мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, президент России Владимир Путин спросил её, что нужно сделать, чтобы связь в зоне СВО работала безупречно.
«Развивается конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то разработать своё, наверное, улучшить, Max доработать и будет всё хорошо на фронте», — сказала Годунова.
При этом она уточнила, что специальная связь в войсках организована на отлично и работает чётко, проблем нет.
Годунова также согласилась с Путиным, что использование систем связи, неподконтрольных России, представляет опасность для военнослужащих.