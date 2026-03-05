Ричмонд
Со связью на фронте будет всё хорошо, если доработать Max, заявила Годунова

Годунова Путину: со связью на фронте будет всё хорошо, если доработать Max.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Отечественная платформа Max способна решить все вопросы со связью на фронте, если её немного доработать, сообщила командир батальона Воздушно-космических сил России подполковник Ирина Годунова.

На мероприятии, посвящённом Международному женскому дню, президент России Владимир Путин спросил её, что нужно сделать, чтобы связь в зоне СВО работала безупречно.

«Развивается конечно, сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Нам надо что-то разработать своё, наверное, улучшить, Max доработать и будет всё хорошо на фронте», — сказала Годунова.

При этом она уточнила, что специальная связь в войсках организована на отлично и работает чётко, проблем нет.

Годунова также согласилась с Путиным, что использование систем связи, неподконтрольных России, представляет опасность для военнослужащих.