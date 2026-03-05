Ричмонд
Ольга Котюргина в четвертый раз возглавила омский комбинат спецуслуг

Запись о назначении директора внесена в ЕГРЮЛ.

Источник: Комсомольская правда

4 марта в Едином госреестре юридических лиц появилась запись о назначении Ольги Котюргиной директором БУ «Комбинат специальных услуг». Омичка вступила в должность без приставки и. о.

Специалист возглавляет учреждение уже в четвертый раз. Первое назначение состоялось в феврале 2021 года. В июле 2022-года Котюргинна уступила пост Сергею Угрюмову. Впоследствии она несколько раз становилась временным руководителем, в том числе с 19 сентября 2025 года. Предыдущий директор Алексей Артеменко, который приходил из бизнес-среды, проработал год, контракт не был продлен.

Напомним, «Комбинат специальных услуг» занимается вопросами похоронного дела в Омске — погребением усопших и предоставлением ритуальных услуг.

Ранее мы рассказали, что в Омске аферисты пробуют заработать на бесплатных погребальных услугах.

