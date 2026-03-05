Ольга Котюргина в четвертый раз возглавила омский комбинат спецуслуг

Специалист возглавляет учреждение уже в четвертый раз. Первое назначение состоялось в феврале 2021 года. В июле 2022-года Котюргинна уступила пост Сергею Угрюмову. Впоследствии она несколько раз становилась временным руководителем, в том числе с 19 сентября 2025 года. Предыдущий директор Алексей Артеменко, который приходил из бизнес-среды, проработал год, контракт не был продлен.