Ольга Котюргина в четвертый раз возглавила омский комбинат спецуслуг

4 марта в Едином госреестре юридических лиц появилась запись о назначении Ольги Котюргиной директором БУ «Комбинат специальных услуг». Омичка вступила в должность без приставки и. о.
Специалист возглавляет учреждение уже в четвертый раз. Первое назначение состоялось в феврале 2021 года. В июле 2022-года Котюргинна уступила пост Сергею Угрюмову. Впоследствии она несколько раз становилась временным руководителем, в том числе с 19 сентября 2025 года. Предыдущий директор Алексей Артеменко, который приходил из бизнес-среды, проработал год, контракт не был продлен.
Напомним, «Комбинат специальных услуг» занимается вопросами похоронного дела в Омске — погребением усопших и предоставлением ритуальных услуг.
Ранее мы рассказали, что в Омске аферисты пробуют заработать на бесплатных погребальных услугах.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Омские кладбища ждет оцифровка за 15 млн рублей.