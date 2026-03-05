Ричмонд
Путин поинтересовался организацией работы по программе «Время Героев»

Путин поинтересовался организацией работы в рамках программы «Время героев».

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поинтересовался организацией работы в рамках программы «Время Героев» у военного медика — участницы специальной военной операции.

«А, кстати, вот на платформе “Время героев” — как там организована работа-то?», — поинтересовался Путин.

Капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участница СВО и программы «Время Героев» Юлия Муллагалиева рассказала президенту, что её наставник в программе — губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«А он чего в медицине понимает-то?» — пошутил Путин.

Девушка отметила, что Воробьёв выступает организатором, а стажировку она проходит в министерстве здравоохранения Подмосковья. Муллагалиева поделилась, что военное здравоохранение очень отличается от гражданского и такой опыт очень полезен для неё.

«Расширяет кругозор», — поддержал глава государства.

