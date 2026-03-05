Путин призвал подумать о сохранении репродуктивного здоровья бойцов СВО

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин согласился с необходимостью подумать над мерами по сохранению репродуктивного здоровья бойцов СВО.
В четверг президент в Кремле провел встречу с представительницами разных профессий. Капитан медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода Муллагалиева Юлия подняла вопрос о необходимости введения мер по охране репродуктивного здоровья солдат.
«Полностью с этим согласен. Условия, в которых ребята воюют, несут службу — они очень суровые. Это понятно. Спят на земле — это тяжелая работа. Кроме всего прочего, что это опасно для жизни и здоровья. Это еще и тяжелая работа», — сказал Путин.
Президент уточнил, что лично изучит предлагаемые меры и передаст информацию в Минздрав.