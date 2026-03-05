Волгограду грозит до семи лет тюрьмы за пальбу из окна автомобиля

— В ходе проведения плана «Перехват» сотрудниками Госавтоинспекции транспортное средство было задержано. В нем находились 4 молодых людей. Один из них, а именно 20-летний житель Ленинского района, признался, что произвел 4 выстрела из охолощенного пистолета вверх через пассажирское окно автомобиля, — сообщили в ГУ МВД России по Волгоградской области.