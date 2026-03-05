Центр уникального мастерства: чем удивит обновленный ЦУМ в Казани

Бывший Центральный универмаг в столице Татарстана превратится в масштабный хаб ремесел и креатива. В ближайшее время там заработают десятки мастерских, музей самоваров, зона фудкорта, образовательные зоны и площадки для мастер-классов. О подробностях того, что именно разместится в обновленном ЦУМе и чем он поразит гостей, пишет ИА «Татар-информ».