Центр уникального мастерства: чем удивит обновленный ЦУМ в Казани

Весной 2026 года в столице РТ намерены запустить Центр уникального мастерства.

Бывший Центральный универмаг в столице Татарстана превратится в масштабный хаб ремесел и креатива. В ближайшее время там заработают десятки мастерских, музей самоваров, зона фудкорта, образовательные зоны и площадки для мастер-классов. О подробностях того, что именно разместится в обновленном ЦУМе и чем он поразит гостей, пишет ИА «Татар-информ».

Казанский ЦУМ сохранит свое название, но обретет новое предназначение. Он станет Центром уникального мастерства — многофункциональным объектом, сочетающим отреставрированную историческую часть с современным конгрессно-офисным блоком. Общая площадь комплекса — 53 тыс. кв. м, запуск планируется поэтапно.

Сначала откроется исторический блок площадью около 31 тыс. кв. м. Там разместятся 68 мастерских по 18 видам народных промыслов Татарстана, где трудоустроятся 79 резидентов — мастера и креативщики: кузнецы, стеклодувы, гончары, специалисты по дереву, коже, ткачеству, ювелирке и другим ремеслам.

На первом этаже одна мастерская будет посвящена созданию украшений, включая национальные мотивы. Посетители увидят серьги, кулоны и броши в форме герба и флага Татарстана, а также изделия с элементами вроде ичигов.

В ЦУМе появилась единственная в республике мастерская лозоплетения. Мастера из фабрики в Янгулово Балтасинского района возрождают традиции, идущие веками.

Особое место займет мастерская кожаной мозаики с изделиями из натуральной кожи для интерьера и декора.

Еще одна зона первого этажа — пуховая мастерская, где покажут весь процесс работы с козьим пухом.

В центре комплекса — фудкорт с татарской кухней. Рядом — зона кулинарных мастер-классов на 40−50 человек, где научат готовить национальные блюда.

Институт дизайна и пространственных искусств КФУ откроет свою площадку, а Казанский государственный институт культуры создаст образовательный кластер.

Окрестности благоустроят к августу: добавят фонтаны, парковку для 146 авто и шести экскурсионных автобусов, плюс 30 мест на ул. Московской.