Минздрав планирует максимально закрыть вакансии врачей в ближайшие два года

Глава Минздрава сообщил, что число вакантных должностей сократилось по всем ключевым категориям: врачей-специалистов — на 46,1%, среднего медперсонала — на 68,6%, санитарок — на 53,8%.
«Существенную роль сыграло распределение молодых специалистов: их приход позволил повысить фактическую укомплектованность врачебных должностей до 96,1 процента», — цитирует слова Ходжаева «СБ. Беларусь сегодня».
Министр уточнил: в то же время коэффициент совместительства достиг оптимального значения — 1,25.
Более гибкие условия были созданы для работающих врачей-пенсионеров. Их число выросло более чем на 10%, среднего медперсонала — почти на 8%.
Укреплению кадрового резерва способствует модернизация вступительной кампании в медицинские вузы. Набор на обучение за счет бюджета был увеличен в прошлом году на 205 мест. Доля целевой подготовки расширилась почти до 80%, а платный набор уменьшился до 8,8%.
Исходя из результатов распределения выпускников 2025 — 2026 годов, в Минздраве прогнозируют максимальный уровень укомплектованности врачами-специалистами в течение 2027 — 2028 годов.