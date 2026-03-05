Власти удвоили бюджет на ремонт детских площадок в Ростове

В 2026 году на обновление детских площадок в Ростове-на-Дону планируют выделить 210,1 млн рублей, это почти в два раза больше, чем в прошлом году. Решение согласовали депутаты городской думы, сообщил глава донской столицы Александр Скрябин.
— Этот год пройдет под знаком серьезного обновления детских площадок. Будем приводить в порядок действующие, но требующие ремонта объекты. На выделенные деньги сможем дооснастить 79 площадок, — написал в своем телеграм-канале Александр Скрябин.
Кроме того, на масштабное обновление направят дополнительные средства.
— Но это еще не все. По моему поручению из городского бюджета каждому депутату были выделены 2 млн рублей на реализацию наказов избирателей. Эти средства тоже решили направить на детей. Поэтому они пойдут в дополнение к уже выделенной сумме на обновление детских городков в депутатских округах, — добавил Александр Скрябин.
Инициативу поддержали и депутаты донского парламента. Они также обновят детские площадки на закрепленных за ними территориях.
