Власти удвоили бюджет на ремонт детских площадок в Ростове

— Но это еще не все. По моему поручению из городского бюджета каждому депутату были выделены 2 млн рублей на реализацию наказов избирателей. Эти средства тоже решили направить на детей. Поэтому они пойдут в дополнение к уже выделенной сумме на обновление детских городков в депутатских округах, — добавил Александр Скрябин.