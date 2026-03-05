Опрос показал, как российские женщины относятся к работе и семье

«Если мы перейдем к анализу блогосферы. Две доминантных женских роли, которые явно считываются в тех постах, которые мы анализировали — это женщина как “создательница и профессионал”… И второе, безусловно, — это, конечно, “мать и ядро семьи”. И мы не можем противопоставлять эти роли, поскольку, еще раз обращаю внимание, что большинство женщин говорит о том, что им важна сегодня и самореализация в семье, и самореализация в работе, и ни в коем случае нет какого-то перекоса в одну из указываемых сфер», — сказала Атаева.