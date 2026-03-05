Главные новости к вечеру 5 марта 2026 года

Задержан бывший первый замминистра обороны Цаликов
Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств.
МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане
РФ и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200»
Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.
Лавров заявил, что дух Анкориджа испаряется
Атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Шойгу: день перекрытия Ормузского пролива обходится в $7 млрд
Убытки от перекрытия Ормузского пролива на один день составляют до $7 млрд, заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.