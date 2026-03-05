Ричмонд
Главные новости к вечеру 5 марта 2026 года

Дайджест главных новостей к вечеру 5 марта 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

Задержан бывший первый замминистра обороны Цаликов

Источник: РИА "Новости"

Следственный комитет сообщил о задержании бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова. В отношении него возбуждено уголовное дело по обвинению в создании преступного сообщества, растрате и легализации денежных средств.

МИД Ирана прокомментировал инцидент с дронами в Азербайджане

Источник: Reuters

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади, комментируя инцидент с дроном в Нахичевани в Азербайджане, заявил, что Иран не наносит удары по соседям.

РФ и Украина обменялись пленными по формуле «200 на 200»

Источник: РИА "Новости"

Россия вернула из украинского плена 200 военнослужащих, взамен были переданы 200 военнопленных ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Лавров заявил, что дух Анкориджа испаряется

Источник: Reuters

Атмосфера на переговорах между Россией и США в Анкоридже была позитивная, но дух Анкориджа испаряется, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Шойгу: день перекрытия Ормузского пролива обходится в $7 млрд

Источник: Reuters

Убытки от перекрытия Ормузского пролива на один день составляют до $7 млрд, заявил журналистам секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу.

