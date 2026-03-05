Власти Ростова изымут землю и квартиры аварийного дома на Казахской, 21

В частности, в муниципальную собственность перейдут земельный участок площадью 654 кв. метра, находящийся в общей долевой собственности владельцев помещений, а также все 16 жилых квартир, расположенных в данном доме. В документе приведен полный перечень помещений — от квартиры № 1 площадью 42,1 кв. м до квартиры № 16 площадью 42,4 кв. м.