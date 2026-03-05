Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Ростова изымут землю и квартиры аварийного дома на Казахской, 21

В Ростове собственники квартир отказались сносить свой дом на Казахской.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове для муниципальных нужд изымут землю под домом на улице Казахской, 21, а также все квартиры в нем. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Тарас Дядьков.

Основанием для изъятия стало признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Как следует из текста постановления, собственники помещений не исполнили требование о сносе здания в установленный срок, что послужило основанием для начала процедуры изъятия.

В частности, в муниципальную собственность перейдут земельный участок площадью 654 кв. метра, находящийся в общей долевой собственности владельцев помещений, а также все 16 жилых квартир, расположенных в данном доме. В документе приведен полный перечень помещений — от квартиры № 1 площадью 42,1 кв. м до квартиры № 16 площадью 42,4 кв. м.

Власти намерены определить рыночную стоимость имущества и потом заключить с собственниками соглашения об изъятии. Если владельцы недвижимости не достигнут договоренности с муниципалитетом, правовому управлению администрации поручено подготовить и направить иски в суд.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.