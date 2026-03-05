Власти Ростова изымут землю и квартиры аварийного дома на Казахской, 21

В Ростове для муниципальных нужд изымут землю под домом на улице Казахской, 21, а также все квартиры в нем. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности главы города Тарас Дядьков.
Основанием для изъятия стало признание многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу. Как следует из текста постановления, собственники помещений не исполнили требование о сносе здания в установленный срок, что послужило основанием для начала процедуры изъятия.
В частности, в муниципальную собственность перейдут земельный участок площадью 654 кв. метра, находящийся в общей долевой собственности владельцев помещений, а также все 16 жилых квартир, расположенных в данном доме. В документе приведен полный перечень помещений — от квартиры № 1 площадью 42,1 кв. м до квартиры № 16 площадью 42,4 кв. м.
Власти намерены определить рыночную стоимость имущества и потом заключить с собственниками соглашения об изъятии. Если владельцы недвижимости не достигнут договоренности с муниципалитетом, правовому управлению администрации поручено подготовить и направить иски в суд.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.