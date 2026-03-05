Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 марта

Также успешно продемонстрировали себя показы серии фильмов «Лёд»: с рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый «Лед» стал лидером телеэфира 8 марта в 2019 году, а «Лёд-2» в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил лишь советской классике «Москва слезам не верит». Таким образом, зрители в праздничный день чаще всего выбирают проверенные временем истории о любви, семье и сильных чувствах, отметили в пресс-службе.