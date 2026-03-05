Россиянам рассказали, какие фильмы чаще всего показывают 8 марта

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Фильмы Владимира Меньшова «Любовь и голуби» и «Москва слезам не верит», а также комедия «Красотка» с Джулией Робертс и Ричардом Гиром чаще всего показывают в телеэфире 8 марта за последние десять лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе кинокомпании Art Pictures Distribution.
«Чаще всего показывали и лучше всего смотрели картины режиссера Владимира Меньшова: первое место заняла лирическая комедия “Любовь и голуби” (1984) — средний рейтинг 5,15% при доле 16,39%, на второй строчке — оскароносная мелодрама “Москва слезам не верит” (1979) со средним рейтингом 5,13% и долей 16,59%. Замыкает тройку романтическая комедия “Красотка” (1990) — средний рейтинг 4,06% и доля 14,42%», — говорится в сообщении.
Также успешно продемонстрировали себя показы серии фильмов «Лёд»: с рейтингом 6,31% и долей 21,63% первый «Лед» стал лидером телеэфира 8 марта в 2019 году, а «Лёд-2» в 2021 с рейтингом 4,34% и долей 15,06% уступил лишь советской классике «Москва слезам не верит». Таким образом, зрители в праздничный день чаще всего выбирают проверенные временем истории о любви, семье и сильных чувствах, отметили в пресс-службе.
Кроме того, в компании проанализировали просмотры телепроектов: так, среди развлекательных программ за десять лет лидером стало ток-шоу «Сегодня вечером» — средний рейтинг 2,63% и доля 8,28%. Второе место занял Comedy Club со средним рейтингом 1,60% и долей 5,31%. Третью строчку уверенно удерживает юмористическая программа «Петросян и женщины» — средний рейтинг 4,89% и доля 15,44%. Высокие показатели юмористических форматов подтверждают, что 8 марта аудитория также ценит легкий, праздничный и объединяющий контент.