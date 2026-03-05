Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю

Также в список самых популярных блинных начинок вошли сгущенное молоко и варенье — их продажи увеличились на 75% и 42% соответственно. Сметаны купили на 15,9% больше — до 11,7 тысяч тонн, а творог наоборот показал отрицательную динамику — его продажи снизились на 4,6%.