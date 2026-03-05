Россияне удвоили покупки красной икры за масленичную неделю

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Красная икра стала фаворитом среди блинных начинок на масленичную неделю — россияне купили ее в два раза больше, чем на предыдущей неделе, 143,7 тонны, рассказали РИА Новости в пресс-службе системы «Честный знак».
«Главным фаворитом праздника неожиданно стала красная икра. За масленичную неделю россияне купили 143,7 тонны этого деликатеса — это более чем вдвое (+109%) превышает показатель предыдущей недели (68,6 тонны)», — посчитали в компании по данным, собранным с касс магазинов по всей стране.
Главным потребителем икры стала столица: здесь на каждые 10 тысяч жителей за масленичную неделю пришлось более 45 килограммов этого деликатеса. Второе место занял Чукотский автономный округ с результатом 30 килограммов. Замыкает тройку Санкт-Петербург, где на 10 тысяч человек купили 22 килограмма икры.
Также в список самых популярных блинных начинок вошли сгущенное молоко и варенье — их продажи увеличились на 75% и 42% соответственно. Сметаны купили на 15,9% больше — до 11,7 тысяч тонн, а творог наоборот показал отрицательную динамику — его продажи снизились на 4,6%.
Активно рос спрос и на ингридиенты для приготовления блинов: продажи молока выросли на 12%, до 99,6 тысячи тонн, кефира — на 8%, до 17,2 тысячи тонн, сливочного масла — на 2,5%, до 4,4 тысячи тонн.