Суд обязал чиновников Мясниковского района создать маневренный жилищный фонд

Прокуратура Мясниковского района проверила соблюдение жилищного законодательства и выяснила, что в Калининском и Чалтырском сельских поселениях отсутствуют жилые помещения маневренного фонда. Такое жилье предназначено для временного размещения граждан по договорам социального найма.