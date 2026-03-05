Ричмонд
Суд обязал чиновников Мясниковского района создать маневренный жилищный фонд

В Мясниковском районе после вмешательства прокуратуры появилось жилье для временного проживания граждан.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Мясниковского района проверила соблюдение жилищного законодательства и выяснила, что в Калининском и Чалтырском сельских поселениях отсутствуют жилые помещения маневренного фонда. Такое жилье предназначено для временного размещения граждан по договорам социального найма.

По итогам проверки надзорное ведомство внесло представления и направило в суд иски с требованием обязать чиновников приобрести благоустроенные квартиры. Суд полностью удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время жилые помещения маневренного фонда уже приобретены.

