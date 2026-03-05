Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта

Стоимость классического праздничного и самого популярного цветка — розы, варьируется от 150 до 500 рублей за штуку. Все зависит от длинны и сорта. Невысокий цветок длиной 80 см обойдется в 300 рублей, а за самый длинный и роскошный 1,5-метровый — придется отдать 500 рублей. Практически все цветы, представленные в торговых точках Симферополя импортные. Их везут из Эквадора и Колумбии, которые славятся плантациями этих растений.
Еще один лидер праздничных продаж — тюльпан, но уже выращенный в Крыму под Симферополем, стоит дешевле. Цена цветка от 100 до 150 рублей. А вот роскошный букет обещают собрать всего за 3 тысячи рублей, букет из ярких ирисов — за две тысячи.
За лилию, которая по заверению продавцов, благоухает, надо отдать 700 рублей. На 200 рублей дешевле стоимость не менее прекрасного представителя этого же сорта, но уже без запаха.
Цена одной фрезии также разнится: от 100 до 150 рублей в зависимости от длинны.
В среднем, за год один цветок подорожал на 50 рублей. Сюда можно добавить сезонно-праздничное подорожание, которое традиционно начинается с 14 февраля и заканчивается Международным женским днем, после которого цены идут на спад.
Ранее сообщалось, что под Симферополем в теплицах выращивают миллионы разноцветных тюльпанов. Луковицы семидесяти сортов тюльпанов сажают в середине декабря, чтобы в первые весенние дни порадовать женщин. Технология выращивания — голландская: без земли, на гидропонике.
Также при выборе цветов лучше обратить внимание на полураскрытые бутоны, советовали ранее в Роспотребнадзоре. Помимо этого, свежий цветок имеет эластичные лепестки. Если их осторожно отогнуть, они легко возвращаются на место и принимают прежнюю форму.