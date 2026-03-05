Во сколько обойдутся цветы в Крыму к 8 марта

Стоимость классического праздничного и самого популярного цветка — розы, варьируется от 150 до 500 рублей за штуку. Все зависит от длинны и сорта. Невысокий цветок длиной 80 см обойдется в 300 рублей, а за самый длинный и роскошный 1,5-метровый — придется отдать 500 рублей. Практически все цветы, представленные в торговых точках Симферополя импортные. Их везут из Эквадора и Колумбии, которые славятся плантациями этих растений.