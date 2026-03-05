«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий в регионах

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Единая Россия» запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах, сообщили на сайте партии.
«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий. Партия запускает работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах — активисты партии будут работать вместе с МЧС и партнёрскими организациями", — сказано в публикации.
Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что контроль зон повышенного риска, усиление региональных волонтёрских групп ресурсами партнёров, активистами «Молодой Гвардии», студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров — в числе приоритетных задач.
«Единая Россия» умеет действовать быстро и эффективно — люди это знают. Свои волонтёрские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий. Направить добровольцев из соседних регионов. Организовать сбор и доставку гуманитарной помощи", — цитируют в публикации Якушева.
Ранее эксперт рассказал, что в зоне риска из-за паводков находятся Камчатка, Кавказ и Урал в районе Перми.