Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий в регионах

ЕР запустила работу по мониторингу паводковой ситуации в регионах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. «Единая Россия» запустила работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах, сообщили на сайте партии.

«Единая Россия» заявила план антипаводковых действий. Партия запускает работу по мониторингу и предупреждению паводковой ситуации в регионах — активисты партии будут работать вместе с МЧС и партнёрскими организациями", — сказано в публикации.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что контроль зон повышенного риска, усиление региональных волонтёрских групп ресурсами партнёров, активистами «Молодой Гвардии», студенческих отрядов и ассоциаций волонтёрских центров — в числе приоритетных задач.

«Единая Россия» умеет действовать быстро и эффективно — люди это знают. Свои волонтёрские возможности партии надо применить везде, где есть угроза паводка. При необходимости — мобилизовать наш партийный актив в зоне возможных бедствий. Направить добровольцев из соседних регионов. Организовать сбор и доставку гуманитарной помощи", — цитируют в публикации Якушева.

Ранее эксперт рассказал, что в зоне риска из-за паводков находятся Камчатка, Кавказ и Урал в районе Перми.

Узнать больше по теме
Партия «Единая Россия» в 2026 году: чего хочет добиться и что делает для страны
В каждом государстве интересы разных граждан представляют разные политические партии. Они также участвуют в разработке новых законов и помогают управлять страной. Некоторые из них играют совсем небольшую роль на политической арене, другие годами набирают большинство в парламенте и в органах местного самоуправления. Вспоминаем, как партия «Единая Россия» стала такой, какой ее знают в 2026 году.
Читать дальше