Путин обсудил с военнослужащей использование мессенджеров в зоне СВО

«Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?» — спросил глава государства.