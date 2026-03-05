Ричмонд
Путин обсудил с участницей СВО использование мессенджеров в зоне боевых действий.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с подполковником ВКС, командиром батальона Ириной Годуновой использование мессенджеров в зоне боевых действий.

Президент в ходе мероприятия по случаю Международного женского дня поинтересовался у Годуновой, как она оценивает ситуацию в сфере связи, одной из самых важных сфер для страны на сегодняшний день.

«Без связи не может быть эффективного управления войсками, а значит, и нужного нам результата. Вот Starlink отключили. Есть и другие вопросы, связанные с обеспечением связи, есть и то, чем противник пользуется до сих пор, пока мы использовали соответствующие технические возможности, которые напрямую нам не принадлежали. Как сейчас, по вашему мнению, налажена связь? И что еще нужно сделать, чтобы она работала безупречно?» — спросил глава государства.

Участница СВО ответила Путину, что работа в этом направлении ведется, оно развивается, но России необходимо развивать отечественные виды связи и улучшать их.

«Конечно, вот сейчас подняли вопрос по блокировке Telegram, это такой вражеский вид связи. Но нам что-то надо свое разработать такое, улучшить соответственно, вот Max стал работать, и будет все хорошо на фронте», — сказала Годунова.

Она подчеркнула, что специальная связь в зоне военных действий организована «на отлично».

«Вы тоже согласны с мнением, что использование тех систем связи, которые не являются нашими, неподконтрольные, представляют опасность для личного состава?» — уточнил Путин.

Подполковник ВКС ответила на вопрос утвердительно.