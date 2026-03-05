Ричмонд
На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто

БАКУ, 5 мар — РИА Новости. Кабинет министров Азербайджана распространил информацию о принятом решении о приостановке движения грузовых автомобилей через ирано-азербайджанскую государственную границу.

Источник: © РИА Новости

Кабмин отметил, что под обстрел со стороны Ирана попали международный аэропорт Нахичевани, школа и другие объекты. В результате атак несколько мирных жителей получили ранения, а зданию терминала аэропорта был нанесён ущерб.

«Учитывая ситуацию, сложившуюся в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — говорится в сообщении.

Ранее в четверг МИД Азербайджана сообщил, что с территории Ирана по Нахичеванской автономной республике были осуществлены атаки дронов, четыре человека пострадали.

