На азербайджано-иранской границе приостановили движение грузовых авто

«Учитывая ситуацию, сложившуюся в результате этих атак, противоречащих нормам и принципам международного права, Кабинетом министров принято соответствующее решение о полном приостановлении движения грузовых автомобилей (в том числе транзитных) через все пункты пропуска на государственной границе между Азербайджаном и Ираном», — говорится в сообщении.