Путин поинтересовался о взаимодействии военной и гражданской медицины

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин спросил у капитана медицинской службы хирургического отделения операционно-перевязочного взвода, участницы СВО и программы «Время героев» Юлии Муллагалиевой о взаимодействии гражданской и военной медицины.
Путин в четверг проводит мероприятие по случаю Международного женского дня и проводит беседу с представительницами самых разных сфер, в том числе творческой интеллигенции, конструкторами, инженерами, военнослужащими, добровольцами, медиками и военкорами.
«Вы упомянули о том, что приходят на военную службу сейчас люди с гражданки, из гражданских лечебных заведений. Вот взаимодействие в целом между военной медициной и гражданской медициной — вы как-то с этим соприкасались? Как это налажено? И что можно было бы сделать дополнительно, чтобы и по той, и по другой линии шла работа еще эффективнее, нацеленная на поддержание, на оказание помощи нашим ребятам?» — спросил Путин в беседе с Муллагалиевой.
Участница СВО ответила, что у военных медиков всегда было тесное взаимодействие с гражданскими больницами, которые помогали со сложными операциями и узкими специалистами.
По ее словам, сейчас гражданское здравоохранение Московской области подключилось даже к работе военно-врачебных комиссий. А гражданские врачи, видя работу коллег в живую, понимают разницу между спокойной работой по графику и той колоссальной нагрузкой, которая ложится на военных медиков.
«Взаимодействие между военной медициной и гражданской в целом налажено? Никаких отказов там вы не видите?» — уточнил Путин.
Муллагалиева подчеркнула, что отказов в помощи нет, но юридические рамки, продиктованные приказами Минздрава, иногда создают сложности. Выход находится всегда, однако законодательная часть требует проработки.
«Хорошо, мы посмотрим на нормативную базу еще раз», — заключил российский лидер.