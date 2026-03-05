Совмин Беларуси ввел лимит задолженности на балансе мобильного в пять базовых величин — 225 рублей: вот на что это повлияет

Совет министров Беларуси ввел лимит задолженности пять базовых величин (в 2026 году — 225 рублей) на балансе мобильного. Об этом говорится в постановление правительства № 108. Подробности решения прокомментировал БелТА министр связи и информатизации страны Кирилл Залесский.
Предельный лимита минусовой суммы на балансе названным документом определяется по умолчанию. Но абонент может обратиться к оператору и таким образом увеличить или уменьшить отрицательный лимит.
Новшество появилось на фоне случаев включения телефона в роуминге на несколько секунд получали огромные минусы на счетах — до 4500 рублей.
«После этого абонентам приходилось доказывать, что это случайность, техническая ошибка или что телефон не включался. Чтобы исключить подобные ситуации, вводится лимит, при желании абонент может обратиться к оператору и изменить этот порог», — сказал глава Минсвязи.
Плюс законодательно установленного порога заключается в том, что задолженность больше пяти базовых величин оператор формировать не сможет, а, соответственно, и предъявлять абоненту финансовые претензии на сумму, превышающую названную. За все прочие дальнейшие действия (своевременное уведомление, отключение услуг, SMS-рассылка) будет отвечать оператор.
Министр связи подчеркнул, что новшество прежде всего затрагивает не голосовую связь, а интернет в роуминге — в частности, высокоскоростной в стандарте 5G:
«Если абонент заранее не приобрел соответствующий пакет или не отключил передачу данных в роуминге, максимальный риск теперь ограничен определенной суммой».
А пять базовых величин в качестве нижнего порога выбрано по сложившейся практике мобильных операторов с возможностью кредитного метода оплаты и самоограничения в пять сим-карт на абонента.
«Эта сумма примерно соответствует ситуации, когда на одного взрослого члена семьи оформлены сим-карты всех домочадцев, порой даже на единый лицевой счет. Чтобы не нарушать эту практику, возможность формирования минуса сохранена, но ограничена», — сказал Кирилл Залесский.
Тем же постановлением Совмин Беларуси запретил подключать дополнительные услуги мобильной связи без инициативы абонента.
Ранее мы писали про любопытные данные опроса: семья важнее карьеры для 58,3% белорусок, а домохозяином хотят стать 5,6% белорусов.
Кстати, Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».
Еще мы писали, что актриса Вера Полякова-Макей рассказала, как пережила кончину мужа — министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Выбор был: лечь и страдать, умирать — либо взять волю в кулак».