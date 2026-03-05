Водителя из Ростова оштрафовали за парковку на тротуаре в Суворовском

Сотрудники Госавтоинспекции выявили в интернете публикацию о нарушении правил парковки в микрорайоне Суворовский. На снимке был запечатлен автомобиль «Фольксваген», припаркованный на тротуаре.
В ходе проверки полицейские установили личность водителя. Им оказался 25-летний житель Ростова-на-Дону. В отношении нарушителя составлен административный материал.
В донской Госавтоинспекции также напомнили, что парковка на тротуарах запрещена, поскольку создает помехи для движения пешеходов.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!