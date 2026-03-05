ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана

«ПВО Эмиратов сейчас отвечают на угрозы, исходящие от ракет и беспилотников из Ирана», — говорится в заявлении минобороны ОАЭ.
Ведомство пояснило, что звуки, которые слышны в различных районах страны, являются результатом перехвата ракет и беспилотников.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше