ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана

ДУБАЙ, 5 мар — РИА Новости. Средства ПВО ОАЭ сейчас перехватывают ракеты и беспилотники из Ирана, заявило эмиратское министерство обороны.

Источник: Getty Images via Unsplash+

«ПВО Эмиратов сейчас отвечают на угрозы, исходящие от ракет и беспилотников из Ирана», — говорится в заявлении минобороны ОАЭ.

Ведомство пояснило, что звуки, которые слышны в различных районах страны, являются результатом перехвата ракет и беспилотников.

