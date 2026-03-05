Не успел немного подешеветь, как грозит очередное подорожание: Газ в Молдове может резко вырасти в цене

Газ опять может подорожать в Молдове.
На этот раз — не к началу отопительного сезона, как это традиционно происходит в последние 5 лет.
Подорожание газа, который немного подешевел в феврале (к концу отопительного сезона, тоже пятилетняя традиция), связано с конфликтом на Ближнем Востоке, то есть, с ростом стоимости на биржах Европы.
На ряде бирж котировки выросли на 30−50%. Поскольку молдавская компания Energocom закупает газ на свободном рынке, это может привести к его подорожанию для страны.
Но заверяют, что без газа не останемся.
Энергетическая «безопасность» в действии — то локдаун, то ЧП в энергетике, то рост и без того неоправданно завышенных цен, констатирует mirgagauzia.
