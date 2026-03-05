Ричмонд
Власти Ростова прокомментировали состояние мозаики в подземном переходе на Большой Садовой

В администрации опровергли связь обрушения мозаики с ремонтом перехода на Кировском.

Источник: Комсомольская правда

С началом ремонта подземного перехода на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой обрушился фрагмент мозаичного панно. Такая информация появилась в СМИ. В городской администрации пояснили, что данный участок был разрушен еще до старта работ.

Как говорится в сообщении, в апреле прошлого года на совещании в МКУ ДИСОТИ представители общественности уже ознакомились с проектной документацией и фотографиями поврежденных фрагментов мозаики. В июне в самом переходе прошло выездное совещание с участием проектировщиков и общественников, где определили элементы панно, подлежащие восстановлению.

В настоящее время в переходе ведутся подготовительные работы к реставрации мозаики и последующему ремонту.

