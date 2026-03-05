Власти Ростова прокомментировали состояние мозаики в подземном переходе на Большой Садовой

Как говорится в сообщении, в апреле прошлого года на совещании в МКУ ДИСОТИ представители общественности уже ознакомились с проектной документацией и фотографиями поврежденных фрагментов мозаики. В июне в самом переходе прошло выездное совещание с участием проектировщиков и общественников, где определили элементы панно, подлежащие восстановлению.