Власти Ростова прокомментировали состояние мозаики в подземном переходе на Большой Садовой

С началом ремонта подземного перехода на пересечении Кировского проспекта и улицы Большой Садовой обрушился фрагмент мозаичного панно. Такая информация появилась в СМИ. В городской администрации пояснили, что данный участок был разрушен еще до старта работ.
Как говорится в сообщении, в апреле прошлого года на совещании в МКУ ДИСОТИ представители общественности уже ознакомились с проектной документацией и фотографиями поврежденных фрагментов мозаики. В июне в самом переходе прошло выездное совещание с участием проектировщиков и общественников, где определили элементы панно, подлежащие восстановлению.
В настоящее время в переходе ведутся подготовительные работы к реставрации мозаики и последующему ремонту.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!