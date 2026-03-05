Где купить цветы на 8 марта в Волгограде?

Накануне 8 марта в Волгограде во всех районах открылись специализированные площадки для продажи цветов, включённые в официальную схему размещения нестационарных объектов.
Накануне 8 марта в Волгограде во всех районах заработали официальные точки продажи цветов. Все площадки включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, соответствуют требованиям безопасности и буду открываться по мере готовности предпринимателей. Полным списком адресов в каждом районе города делятся в муниципалитете:
Дзержинский район:
ул. 51-й Гвардейской, у дома № 19.
ул. Краснополянская, у дома № 5а.
на пересечении ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской.
ул. Качинцев, у дома № 124.
б-р 30-летия Победы, у дома № 70.
площадка на ярмарке, ул. Ангарская, 55Б.
площадка на ярмарке на пересечении ул. К. Симонова и ул. Космонавтов.
площадка на ярмарке, ул. Историческая, 181Д.
площадка на рынке, ул. Краснополянская, 2А.
площадка на ярмарке, ул. 8-й Воздушной Армии, 24А.
Центральный район:
ул. им. Ткачева, у дома № 11.
ул. Новороссийская, у дома 16.
пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской.
пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.
цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком.
Ворошиловский район:
ул. Ардатовская, у дома № 16.
ул. Котлубанская, у дома № 100 г.
ул. Елецкая, у дома № 9.
ул. Елецкая, у дома № 11а.
ул. Рабоче-Крестьянская, у дома 9/1.
Краснооктябрьский район:
ул. Менделеева, у дома № 100.
площадка на ярмарке на ул. Библиотечной, у дома № 16.
Советский район:
ул. Туркменская, у дома № 17.
ул. Туркменская, у дома № 19.
пр-кт Университетский, у дома № 25.
пр-кт Университетский, у дома № 69.
пр-кт Университетский, у дома № 95.
Кировский район:
ул. Абганеровская, у дома № 103.
ул. Писемского, 86а.
ул. 64-й Армии, у дома № 85.
ул. 64-й Армии, у дома № 87.
ул. 64-й Армии, у дома № 111.
ул. 64-й Армии, у дома № 127.
ул. 64-й Армии, у дома № 131.
ул. 64-й Армии, у остановки «Энергоколледж» (в сторону Красноармейского района).
ул. 64-й Армии, у остановки «107 школа» (в сторону Красноармейского района).
ул. Колосовая, у остановки «Лавровая» (в сторону Центрального района).
ул. 64-й Армии, у остановки «Авангард» (в сторону Центрального района).
пересечение ул. Тополевой и пер. Краснодонского.
Тракторозаводский район:
ул. Ополченская, у дома № 2.
ул. им. Менжинского, у дома № 11.
ул. им. академика Бардина, у дома № 17.
ул. Николая Отрады, у дома № 20.
пересечение ул. им. Николая Отрады и ул. им. академика Богомольца.
площадка на ярмарке, ул. 95-я Гвардейская, 12а.
Красноармейский район:
ул. Пролетарская, у дома № 24.
ул. Пролетарская, у дома № 45а.
ул. Копецкого, у дома № 10.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 8.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 30а.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 33.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 39.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 45.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 48.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 49.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 49 г.
пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 50.