Где купить цветы на 8 марта в Волгограде?

Накануне 8 марта в Волгограде во всех районах открылись специализированные площадки для продажи цветов, включённые в официальную схему размещения нестационарных объектов.

Накануне 8 марта в Волгограде во всех районах открылись специализированные площадки для продажи цветов, включённые в официальную схему размещения нестационарных объектов.

Накануне 8 марта в Волгограде во всех районах заработали официальные точки продажи цветов. Все площадки включены в схему размещения нестационарных торговых объектов, соответствуют требованиям безопасности и буду открываться по мере готовности предпринимателей. Полным списком адресов в каждом районе города делятся в муниципалитете:

Дзержинский район:

ул. 51-й Гвардейской, у дома № 19.

ул. Краснополянская, у дома № 5а.

на пересечении ул. Краснополянской и ул. 51-й Гвардейской.

ул. Качинцев, у дома № 124.

б-р 30-летия Победы, у дома № 70.

площадка на ярмарке, ул. Ангарская, 55Б.

площадка на ярмарке на пересечении ул. К. Симонова и ул. Космонавтов.

площадка на ярмарке, ул. Историческая, 181Д.

площадка на рынке, ул. Краснополянская, 2А.

площадка на ярмарке, ул. 8-й Воздушной Армии, 24А.

Центральный район:

ул. им. Ткачева, у дома № 11.

ул. Новороссийская, у дома 16.

пересечение ул. Советской и ул. Комсомольской.

пересечение ул. Невской и ул. Новороссийской.

цветочная ярмарка на ул. Советской, рядом с Центральным рынком.

Ворошиловский район:

ул. Ардатовская, у дома № 16.

ул. Котлубанская, у дома № 100 г.

ул. Елецкая, у дома № 9.

ул. Елецкая, у дома № 11а.

ул. Рабоче-Крестьянская, у дома 9/1.

Краснооктябрьский район:

ул. Менделеева, у дома № 100.

площадка на ярмарке на ул. Библиотечной, у дома № 16.

Советский район:

ул. Туркменская, у дома № 17.

ул. Туркменская, у дома № 19.

пр-кт Университетский, у дома № 25.

пр-кт Университетский, у дома № 69.

пр-кт Университетский, у дома № 95.

Кировский район:

ул. Абганеровская, у дома № 103.

ул. Писемского, 86а.

ул. 64-й Армии, у дома № 85.

ул. 64-й Армии, у дома № 87.

ул. 64-й Армии, у дома № 111.

ул. 64-й Армии, у дома № 127.

ул. 64-й Армии, у дома № 131.

ул. 64-й Армии, у остановки «Энергоколледж» (в сторону Красноармейского района).

ул. 64-й Армии, у остановки «107 школа» (в сторону Красноармейского района).

ул. Колосовая, у остановки «Лавровая» (в сторону Центрального района).

ул. 64-й Армии, у остановки «Авангард» (в сторону Центрального района).

пересечение ул. Тополевой и пер. Краснодонского.

Тракторозаводский район:

ул. Ополченская, у дома № 2.

ул. им. Менжинского, у дома № 11.

ул. им. академика Бардина, у дома № 17.

ул. Николая Отрады, у дома № 20.

пересечение ул. им. Николая Отрады и ул. им. академика Богомольца.

площадка на ярмарке, ул. 95-я Гвардейская, 12а.

Красноармейский район:

ул. Пролетарская, у дома № 24.

ул. Пролетарская, у дома № 45а.

ул. Копецкого, у дома № 10.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 8.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 30а.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 33.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 39.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 45.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 48.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 49.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 49 г.

пр-кт Героев Сталинграда, у дома № 50.

