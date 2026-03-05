Совмин Беларуси запретил подключать дополнительные услуги мобильной связи без инициативы абонента. Об этом говорится в постановление правительства № 108. Подробности решения прокомментировал БелТА министр связи и информатизации страны Кирилл Залесский.
Суть новшества в том, что дополнительные услуги могут быть активированы только при самостоятельном вводе SMS- или USSD-запроса. Теперь это прописанное правило.
«Ранее бывали случаи, когда пользователь, завершив разговор, случайно нажимал на всплывающую рекламную ссылку, не читая ее, и автоматически подписывался на гороскопы, анекдоты или прогноз погоды. Теперь такая подписка возможна исключительно по инициативе абонента, подтвержденной ручным вводом соответствующего запроса», — сказал Кирилл Залесский.
Совмин Беларуси ввел лимит задолженности на балансе мобильного в пять базовых величин — 225 рублей: вот на что это повлияет.
Ранее мы писали про любопытные данные опроса: семья важнее карьеры для 58,3% белорусок, а домохозяином хотят стать 5,6% белорусов.
Кстати, Белгидромет рассказал о погоде в праздничный день 8 марта: Повлияет антициклон «Яннис».
Еще мы писали, что актриса Вера Полякова-Макей рассказала, как пережила кончину мужа — министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея: «Выбор был: лечь и страдать, умирать — либо взять волю в кулак».