Совмин Беларуси запретил подключать дополнительные услуги мобильной связи без инициативы абонента

Совмин Беларуси запретил включать услуги мобильной связи без инициативы абонента.

Источник: Комсомольская правда

Совмин Беларуси запретил подключать дополнительные услуги мобильной связи без инициативы абонента. Об этом говорится в постановление правительства № 108. Подробности решения прокомментировал БелТА министр связи и информатизации страны Кирилл Залесский.

Суть новшества в том, что дополнительные услуги могут быть активированы только при самостоятельном вводе SMS- или USSD-запроса. Теперь это прописанное правило.

«Ранее бывали случаи, когда пользователь, завершив разговор, случайно нажимал на всплывающую рекламную ссылку, не читая ее, и автоматически подписывался на гороскопы, анекдоты или прогноз погоды. Теперь такая подписка возможна исключительно по инициативе абонента, подтвержденной ручным вводом соответствующего запроса», — сказал Кирилл Залесский.

