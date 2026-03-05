Ричмонд
В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Нацмессенджер Max опроверг слежку за использованием VPN-сервисов: информация об IP-адресах нужна исключительно для обеспечения корректной работы звонков, сообщили РИА Новости в пресс-службе.

«Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут “телефон-телефон”. Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии», — сообщили в пресс-службе мессенджера.