В MAX опровергли информацию о слежке за использованием VPN-сервисов

«Max не отслеживает пользование VPN сервисами. Информация об IP-адресах используется исключительно для обеспечения корректной работы звонков. Для установки P2P-соединения (звонков) технология WebRTC требует внешний IP, чтобы построить прямой маршрут “телефон-телефон”. Это стандарт для всех сервисов, которые осуществляют звонки при помощи данной технологии», — сообщили в пресс-службе мессенджера.