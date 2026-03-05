Ричмонд
В Воронежской области наказали чиновников за оплату мебели с фальшивыми документами для больницы

Замминистра строительства Воронежской области оштрафовали на 50 тысяч за приемку сомнительной мебели на 3,7 миллиона.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель министра строительства Воронежской области заплатит штраф в 50 тысяч рублей за незаконную приемку мебели для детской поликлиники в Новохоперском районе. Прокурорская проверка показала, что чиновники закрыли глаза на фальсифицированные документы и низкое качество оборудования, закупленного на сумму более 3,7 млн рублей в рамках нацпроекта. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры 5 марта.

По данным ведомства, поставленная медицинская мебель для нужд районной больницы не соответствовала условиям контракта. На товар было предоставлено поддельное регистрационное удостоверение, а гарантийные обязательства от поставщика и вовсе отсутствовали. Несмотря на эти критические нарушения, комиссия под руководством замминистра приняла и полностью оплатила заказ из средств областного бюджета.

Прокуратура внесла представление в правительство области, требуя наказать членов комиссии в дисциплинарном порядке, а региональный минстрой после вмешательства силовиков начал претензионную работу с недобросовестным поставщиком.