Что запрещено в Тимофеев день, 6 марта 2026 года

Свой профессиональный праздник 6 марта отмечают зубные врачи. Именно так — не стоматологи, как мы их сейчас называем, а именно зубные врачи.
Международный день зубного врача, ибо в 1790-м году, когда эта дата была утверждена стоматологами их еще не называли. Дантистами — да, а стоматологами еще нет).
А поводом для того, чтобы такой день утвердить послужило больше двух столетий назад то, что зубным врачом из Вашингтона и личным зубным врачом Джорджа Вашингтона, был изобретен стоматологический бор.
Он представлял собой увесистую бормашину с ножным приводом, что не помешало Гринвуду изготовить для Вашингтона четыре съемных зубных протеза.
Всемирный день молитвы.
Долгое время эта дата отмечалась только в США, но потом ее стали праздновать по всему миру несмотря на то, что 9 февраля отмечается Международный день стоматолога, который традиционно совпадает с днем памяти святой Аполлонии.
В любом случае поздравить своих стоматологов не лишним будет и два раза в год) И помолиться как за них, так и за всех остальных представителей этой очень важной для нашего мира профессии. Да и за всех людей в этом мире тоже. Ибо 6 марта также отмечается Всемирный день молитвы.
Который в православной церкви совпадает с днем почитания памяти преподобного Тимофея Пустынника или Весновея, которому молились о теплой и своевременной весне, от которой во многом зависел будущий урожай и значит, благополучие всего народонаселения.
В этот день весна воспринималась уже не как абстрактная сила, а как живое существо, которое можно «услышать». Ей приписывали действия: «Весна на Тимофея дышит», «Весна катит в голубом колесе».
Весь день 6 марта был построен на наблюдении и «настройке» на природные ритмы.
Обряды 6 марта.
Главным обрядом дня был обряд слушания весны.
Для этого надо было выйти утром на открытое место (поле, пригорок) и повернуться лицом к южному ветру. Стояли тихо, закрыв глаза, и «ловили» первое тёплое дуновение. Считалось, что если в этот день подует тёплый ветер с юга — он принесёт здоровье («здоровый ветер»). Им старались «умыться» и «надышаться», особенно если в доме был больной.
Также в этот день проводили обряд с зерном на ветру.
Крестьяне выходили в поле с горстью отборного семенного зерна. Подбрасывали его горстями вверх и смотрели, как ветер относит зёрна. Если они падали недалеко и ровно — это сулило дружные всходы. Если ветер уносил далеко или резко бросал на землю — быть ненастью или ветрам во время сева.
Детвора в этот день активно сбивала длинные сосульки с крыш и тоже «слушала» их. Считалось, что, если послушать, как «поёт» сосулька (а внутри неё часто есть воздух и вода, создающие звук), можно узнать, какой будет весна: звонкая и короткая или тихая и затяжная.
Весну в этот день уже не закликали, как в начале марта, а тихо пропевали «веснянки-заклички», сидя за работой, как бы поддерживая уже пришедшую весну.
Что можно и нельзя в Тимофеев день.
В этот день обязательно нужно было:
Всеми силами «ловить» тёплый ветер и солнечный свет: проветривать дом, выносить на солнце одеяла, подушки, чтобы они «набрались весенней силы».
Заниматься семенами. Именно в этот день часто окончательно отбирали и благословляли семена для будущего сева. Их выставляли на утреннее солнце «погреться».
Загадывать желания, повернувшись к южному ветру. Считалось, что ветер- «весновей» унесёт просьбу прямо туда, где ей суждено сбыться.
Ходить к источникам и слушать воду. Прислушивались, как бежит подо льдом вода — громко или тихо. Громкий говор ручья сулил бурное половодье.
Готовить «весеннюю» еду. Пекли из остатков зимней муки лепёшки в форме солнца.
Но категорически было нельзя:
Шуметь и ссориться, чтобы не спугнуть нежное дыхание весны. День должен был пройти в созерцательном, мирном настроении.
Работать в закрытом помещении до полудня — нужно было обязательно выйти на улицу, «пообщаться» с днём.
Игнорировать ветер. Не обратить внимание на направление и характер ветра в этот день считалось большим упущением, равным неблагодарности к природе.
Выбрасывать хлебные крошки или зерно. Всё, что не съедалось, отдавалось птицам, так как хлебная сила в этот день была особенно ценной.
Категорически запрещается бросать начатое дело на полпути. Считается, что это навлечет череду неудач и в старых, и в новых начинаниях.
Для современного человека день 6 марта (Тимофей Весновей) — это день тонкой настройки на природу, день созерцания и слушания. Он учил предков не просто действовать, а сначала — почувствовать, уловить момент, настроиться на волну пробуждающегося мира. Это была практика глубокой экологической интуиции, когда человек не покорял природу, а вступал с ней в диалог, стараясь услышать её подсказки для будущего труда. После такого дня можно было с большей уверенностью строить планы на сев и надеяться на милость погоды.
Приметы дня на 6 марта:
«Тимофей Весновей — уж тепло у дверей».
«Каков Тимофей — такова и весна».
«Если в Тимофеев день метель, то вся неделя метельная, а трава поздно вырастет».
«На Тимофея-Весновея как в марте мороз, так в марте грязь» (если морозно, значит, скоро оттепель и распутица).
«Коли в этот день снег начал таять с северной стороны муравейника — лето будет тёплое и долгое, с южной — короткое и холодное».
«Дятел стучит рано в марте — к долгой весне».