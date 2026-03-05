Матери-героини Башкирии с 2026 года получат ежемесячные выплаты

Отделение Социального фонда России по Башкирии рассказало о новых мерах поддержки, которые с 2026 года положены матерям-героиням — женщинам, воспитавшим десять и более детей. Им установили ежемесячную денежную выплату в размере 76,4 тысячи рублей. Сумма уже проиндексирована на 5,6 процента с 1 февраля. Выплату назначают автоматически с момента присвоения звания, но не раньше 1 января 2025 года. Писать заявление не нужно.
При желании женщина может вместо денег выбрать натуральные льготы: бесплатный проезд, санаторно-курортное лечение, освобождение от платы за жилье и коммунальные услуги, лекарства по рецептам, бесплатное профобучение и другие послабления.
Кроме того, для матерей-героинь предусмотрена доплата к пенсии — 36,6 тысячи рублей в месяц. Ее будут получать только те, кто не работает и не занимается бизнесом. Выплату ежегодно индексируют с 1 апреля.
Также изменились правила учета стажа. Теперь в него включают все декретные отпуска по уходу за детьми до полутора лет, в том числе за пятого, шестого и следующих детей. Раньше можно было зачесть только периоды ухода за четырьмя ребятишками.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.