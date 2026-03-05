Матери-героини Башкирии с 2026 года получат ежемесячные выплаты

Отделение Социального фонда России по Башкирии рассказало о новых мерах поддержки, которые с 2026 года положены матерям-героиням — женщинам, воспитавшим десять и более детей. Им установили ежемесячную денежную выплату в размере 76,4 тысячи рублей. Сумма уже проиндексирована на 5,6 процента с 1 февраля. Выплату назначают автоматически с момента присвоения звания, но не раньше 1 января 2025 года. Писать заявление не нужно.