Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэр Сергей Петрин встретился с участником проекта «Чистая Арктика» Сергеем Гуниным из Воронежа

Волонтер рассказал о трудностях акклиматизации и планах снова отправиться на Север.

Источник: Комсомольская правда

Мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с волонтером Сергеем Гуниным, который принимает участие в экологическом проекте по очистке арктической территории. О состоявшемся разговоре градоначальник написал 5 марта в своем канале MAX.

Как выяснилось, Сергей Гунин — единственный представитель Воронежа в группе экспедиции, объединяющей добровольцев из разных городов страны. Этим летом благодаря его участию флаг столицы Черноземья, подписанный мэром, добрался до мыса Челюскин — самой северной точки Евразии, где и остается до сих пор.

Фото предоставлено мэрией Воронежа.

— Поговорили об экологическом проекте, в котором он участвует. Напомню, что Сергей — участник проекта по очистке арктической территории и популяризирует там наш родной Воронеж, — написал Сергей Петрин.

В ходе беседы волонтер поделился, что ответственное отношение к природе ему привили родные, которые стали для него примером. Самым сложным в экспедиции, по словам Сергея, оказались привыкание к смене часовых поясов и акклиматизация в суровых условиях Крайнего Севера.

Уже совсем скоро воронежец вновь на несколько месяцев отправится в Арктику, чтобы продолжить очистку территории от отходов, накопленных еще с советских времен. Мэр пожелал добровольцу крепкого здоровья и успехов в его благородном деле.

Напомним, экологический проект «Чистая Арктика» объединяет добровольцев со всей страны для уборки северных территорий от металлолома, бочек из-под ГСМ и других промышленных отходов, оставшихся еще с советских времен. Участники не только очищают природу, но и популяризируют свои регионы, устанавливая флаги и символику в ключевых точках Арктики.

Узнать больше по теме
Арктика: холодный регион на крайнем севере планеты
Зона сурового климата, богатых природных ресурсов и уникальной экосистемы. Арктика охватывает северные окраины материков и акваторию Северного Ледовитого океана. В материале приведены главные сведения о регионе.
Читать дальше