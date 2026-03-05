Мэр Сергей Петрин встретился с участником проекта «Чистая Арктика» Сергеем Гуниным из Воронежа

Напомним, экологический проект «Чистая Арктика» объединяет добровольцев со всей страны для уборки северных территорий от металлолома, бочек из-под ГСМ и других промышленных отходов, оставшихся еще с советских времен. Участники не только очищают природу, но и популяризируют свои регионы, устанавливая флаги и символику в ключевых точках Арктики.