Мэр Сергей Петрин встретился с участником проекта «Чистая Арктика» Сергеем Гуниным из Воронежа

Мэр Воронежа Сергей Петрин встретился с волонтером Сергеем Гуниным, который принимает участие в экологическом проекте по очистке арктической территории. О состоявшемся разговоре градоначальник написал 5 марта в своем канале MAX.
Как выяснилось, Сергей Гунин — единственный представитель Воронежа в группе экспедиции, объединяющей добровольцев из разных городов страны. Этим летом благодаря его участию флаг столицы Черноземья, подписанный мэром, добрался до мыса Челюскин — самой северной точки Евразии, где и остается до сих пор.
Фото предоставлено мэрией Воронежа.
— Поговорили об экологическом проекте, в котором он участвует. Напомню, что Сергей — участник проекта по очистке арктической территории и популяризирует там наш родной Воронеж, — написал Сергей Петрин.
В ходе беседы волонтер поделился, что ответственное отношение к природе ему привили родные, которые стали для него примером. Самым сложным в экспедиции, по словам Сергея, оказались привыкание к смене часовых поясов и акклиматизация в суровых условиях Крайнего Севера.
Уже совсем скоро воронежец вновь на несколько месяцев отправится в Арктику, чтобы продолжить очистку территории от отходов, накопленных еще с советских времен. Мэр пожелал добровольцу крепкого здоровья и успехов в его благородном деле.
Напомним, экологический проект «Чистая Арктика» объединяет добровольцев со всей страны для уборки северных территорий от металлолома, бочек из-под ГСМ и других промышленных отходов, оставшихся еще с советских времен. Участники не только очищают природу, но и популяризируют свои регионы, устанавливая флаги и символику в ключевых точках Арктики.