Городская дума одобрила изменения в бюджете Воронежа

Доходы и расходы казны на период 2026—2028 годов скорректированы в сторону увеличения. Новые параметры главного финансового плана на трехлетний период рассмотрели и одобрили на шестом заседании муниципального парламента.
Объем поступлений в бюджет Воронежа вырос на 590 миллионов рублей за счет возврата субсидии, выданной в 2025 году концессионеру водоканала — компании «РВК-Воронеж», а также увеличению налоговых и прочих доходов. В частности, рост произошел по сборам НДФЛ и платежей за землю, за аренду муниципальной недвижимости и установку рекламных конструкций.
Кроме того, в 2026 году город дополнительно получит около 439 миллионов на модернизацию инфраструктуры из вышестоящих бюджетов. По словам вице-спикера Воронежской городской думы Андрея Соболева, что серьезная доля этих поступлений будет направлена на реализацию городской адресной инвестиционной программы и выполнение обязательств по концессионному соглашению с «РВК-Воронеж» в части реконструкции Левобережных очистных сооружений.
Затраты муниципальной казны в текущем году также утверждены с прибавкой. На 31,8 миллиона увеличены расходы на капремонт СОШ № 57 и лицея «ВУВК имени А. Киселева». На обеспечение жильем молодых семей выделят дополнительно 1,16 миллиона, рублей, на оплату земельного налога с кладбищ — 49,7 миллиона. Финансирование программы «Чистая вода» расширено на 546 миллионов рублей.
Андрей Соболев напомнил о том, что эти средства будут вложены в софинансирование строительства сетей и сооружений по программе «Чистая вода». Речь идет о строительстве водоподъемных станций ВПС-21 и ВПС-9, а также канализационного коллектора до улицы Искателей. В 2026 году в Военном городке в Северном микрорайоне планируется приступить к возведению детской школы искусств. Она может стать одним из лучших объектов дополнительного образования в Воронеже, предположил Соболев.
Финансовый план утвержден с дефицитом в 731 миллион, что составляет 3,5 процента от всех поступлений.