Городская дума одобрила изменения в бюджете Воронежа

Андрей Соболев напомнил о том, что эти средства будут вложены в софинансирование строительства сетей и сооружений по программе «Чистая вода». Речь идет о строительстве водоподъемных станций ВПС-21 и ВПС-9, а также канализационного коллектора до улицы Искателей. В 2026 году в Военном городке в Северном микрорайоне планируется приступить к возведению детской школы искусств. Она может стать одним из лучших объектов дополнительного образования в Воронеже, предположил Соболев.