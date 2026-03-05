Отрежут газ за самоволку: волгоградцам запретили самим менять газовые плиты

С марта 2026 года привычка «рукастых» волгоградцев самостоятельно подключать газовые плиты или звать соседа-умельца может выйти боком. В России вступили в силу жесткие поправки в федеральный закон № 308-ФЗ, которые фактически накладывают вето на любую самодеятельность в вопросах газоснабжения. Теперь замена старой духовки или варочной панели — это не личное дело хозяина квартиры, а строго регламентированная процедура.
Согласно новым правилам, любое вмешательство во внутриквартирное газовое оборудование разрешено только специалистам из лицензированных организаций. Если раньше на самостоятельное подключение шланга могли закрыть глаза, то теперь это официально считается «самовольным вмешательством в систему». Порядок действий теперь один: вызываете официальную газовую службу, заключаете договор, оплачиваете квитанцию по региональному тарифу и только после этого пользуетесь обновкой.
Для тех, кто решит сэкономить на мастере или доверится «шабашникам» без документов, предусмотрен целый букет неприятностей. Кроме административных штрафов, газовики получили право на крайнюю меру — полное отключение подачи голубого топлива в квартиру или частный дом.
Важный нюанс: если за долги по коммуналке отключать газ или свет зимой запрещено. то за нарушение правил безопасности сезонных поблажек нет. Отрезать от трубы за самовольную установку плиты могут в любой мороз, так как неквалифицированный монтаж несет угрозу взрыва для всего подъезда.
Так что перед тем как передвинуть плиту или купить новую панель, лучше заранее заложить в бюджет расходы на официального газовщика, чтобы не остаться с холодными конфорками в самый неподходящий момент.
Ранее сообщалось, что с волгоградцев будут электронно списывать долги за ЖКХ.