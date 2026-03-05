Отрежут газ за самоволку: волгоградцам запретили самим менять газовые плиты

Согласно новым правилам, любое вмешательство во внутриквартирное газовое оборудование разрешено только специалистам из лицензированных организаций. Если раньше на самостоятельное подключение шланга могли закрыть глаза, то теперь это официально считается «самовольным вмешательством в систему». Порядок действий теперь один: вызываете официальную газовую службу, заключаете договор, оплачиваете квитанцию по региональному тарифу и только после этого пользуетесь обновкой.