Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби

ТЕГЕРАН, 5 мар — РИА Новости. Место дислокации военных США подверглось ударам рядом с аэропортом в Абу-Даби, сообщила государственная телерадиокомпания Ирана.

Источник: Reuters

Других подробностей она не привела.

Однако ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на очевидца, что взрывы были слышны в столице ОАЭ Абу-Даби рядом с международным аэропортом.

