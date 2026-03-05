Иран ударил по месту дислокации военных США в Абу-Даби

Других подробностей она не привела.
Однако ранее агентство Рейтер передавало со ссылкой на очевидца, что взрывы были слышны в столице ОАЭ Абу-Даби рядом с международным аэропортом.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше