Скончался основатель факультета компьютерных наук ОмГУ им. Достоевского

Александр Гуц работал в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского с 1974 по 2024 год. Среди направлений его научных интересов назывались хроногеометрия и кибернетика. В 2001 году он основал факультет компьютерных наук, который сейчас носит название факультета цифровых технологий и кибербезопасности. С 2002 по 2022 годы Гуц возглавлял кафедру кибернетики ОмГУ.