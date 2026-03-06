Скончался основатель факультета компьютерных наук ОмГУ им. Достоевского

В четверг, 5 марта, после продолжительной болезни в возрасте 78 лет скончался доктор физико-математических наук, профессор ОмГУ Александр Гуц. О смерти учёного сообщила в соцсетях его дочь Лариса.
Александр Константинович Гуц — выпускник механико-математического факультета Новосибирского государственного университета (1970), окончил аспирантуру НГУ, его научным руководителем был академик А. Д. Александров. Кандидатскую диссертацию по геометрии и топологии он защитил в 1973 году, докторскую — в 1987-м.
Александр Гуц работал в Омском государственном университете имени Ф. М. Достоевского с 1974 по 2024 год. Среди направлений его научных интересов назывались хроногеометрия и кибернетика. В 2001 году он основал факультет компьютерных наук, который сейчас носит название факультета цифровых технологий и кибербезопасности. С 2002 по 2022 годы Гуц возглавлял кафедру кибернетики ОмГУ.
Учёный также инициировал создание научного журнала «Математические структуры и моделирование», первый выпуск которого вышел в 1998 году. Его научное наследие включает свыше 500 работ и около 30 учебных пособий, включая монографии «Хроногеометрия» и «Элементы теории времени». В 2017 году Александр Гуц был удостоен звания «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Среди заявленных тем его исследований — математическая теория пространства-времени, квантовая теория времени, общая теория относительности, компьютерные сети и квантовые вычисления, а также математическое моделирование социальных и этнических процессов.
Редакция Om1 Омск выражает соболезнования всем близким и родным Александра Гуца.