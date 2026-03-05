Ричмонд
Мэр Сергей Петрин анонсировал старт конкурсных процедур по ремонту дорог в Воронеже

В городе также приступят к обновлению разметки и расширению проблемного участка на улице Дубровина.

Источник: Комсомольская правда

Глава Воронежа Сергей Петрин в своем канале рассказал о планах дорожных работ на предстоящий сезон, которые пройдут в несколько этапов. По словам мэра, город приступает к конкурсным процедурам. Финансирование осуществляется при поддержке губернатора Александра Гусева и правительства региона из средств областного бюджета.

РЕМОНТ ДОРОЖНОГО ПОКРЫТИЯ.

В первую очередь стартует поиск подрядчиков для замены верхних слоев асфальта так называемыми «картами», когда срезается покрытие на отдельных участках улиц, где выявлены дефекты.

— В прошлом году на многих улицах работали именно большими картами — с учетом количества или параметров дефектов, — напомнил градоначальник.

В Ленинском районе торги уже проведены, в ближайшее время они пройдут и в других районах города.

НОВАЯ РАЗМЕТКА К МАЙСКИМ ПРАЗДНИКАМ.

Параллельно объявлен конкурс на обновление горизонтальной дорожной разметки. Эти работы также будут проходить поэтапно.

— К майским праздникам, в соответствии с погодными условиями, стараемся обновить центральные улицы, — отметил Сергей Петрин.

Фото — мэрии Воронежа.

РАСШИРЕНИЕ УЛИЦЫ ДУБРОВИНА.

Отдельное внимание власти планируют уделить участку в районе пересечения улицы Дубровина с железнодорожным переездом, где часто возникают заторы.

— Готовимся к конкурсу на расширение улицы Дубровина — в районе пересечения с железнодорожным переездом. Там часто возникают заторы. Попробуем минимизировать их путем увеличения пропускной способности участка и его расширения в рамках капитального ремонта, — сообщил мэр.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ УЖЕ ИДЕТ.

Основной сезон дорожных работ традиционно начнется с наступлением теплой и сухой погоды. Однако уже сейчас районные управы ведут устранение локальных дефектов при помощи ямочного ремонта литой асфальтобетонной смесью. Ее закупка продолжается по мере выполнения работ.

Преимущество литой смеси в том, что ее можно использовать при отрицательной температуре и во время осадков из-за высокой температуры разогрева. Этот метод позволяет оперативно устранять образующиеся дефекты и предотвращать дальнейшие разрушения дорожного полотна.

Сергей Петрин добавил, что совместно с партией «Единая Россия» и другими представителями депутатского корпуса продолжается формирование перечня улиц, на которых также будет выполняться ремонт. О конкретных адресах градоначальник пообещал рассказать отдельно.

