Белоруски тратят 30 лет жизни на сон, 10 — на работу, а шесть — на кино и сериалы. Об этом БелТА рассказала заместитель председателя Национального статистического комитета Беларуси Наталья Тарасюк.
Она напомнила, что средняя продолжительность жизни белорусок составляет 80 лет.
«Из которых 10 лет женщины работают, 4 года тратят на приготовление пищи, чуть больше года они занимаются покупкой товаров и получением услуг. На уборку уходит чуть более 5 лет», — говорит Тарасюк.
А вот самым популярным развлечением у женщин республики стал просмотр фильмов и сериалов — это занимает 6 лет жизни белорусок.
«Полтора года уходит на занятия спортом, 30 лет — на сон (в среднем — около 9 часов в сутки. — Ред.). Больше 4 лет жизни белорусские женщины проводят в дороге», — добавила замглавы Белстата.
Также с 10 лет днем больше всего времени дамы в Беларуси тратят на уход за собой. Только за три года с 5,5 до 32% выросло число женщин от 16 лет, которые занимаются физическими упражнениями или спортом в свободное время. Треть белорусок уделяет на это время два — три раза в неделю, почти половина — четыре раза и более.
