7 часов сохранялась опасность атаки БПЛА в Воронежской области 5 марта

В Воронежской области в течение семи часов действовал повторно введенный режим опасности атаки БПЛА. Тревога, объявленная губернатором Александром Гусевым в 11:20, была официально отменена в 18:21. В этот период силы ПВО региона находились в состоянии полной боевой готовности, а жителей призывали сохранять спокойствие и следить за оповещениями от МЧС.
Напомним, напряженная обстановка в регионе сохранялась еще с ночи, когда дежурными средствами ПВО в небе над областью был обнаружен и уничтожен вражеский беспилотник. А прямой удар угрожал Борисоглебскому городскому округу накануне с 22:21 до 23:44.
Кстати, по данным Минобороны России, 5 марта в период с 8:00 до 15:00 системы ПВО перехватили семь БПЛА: пять штук сбили над Белгородской областью, по одному — над Курской областью и Крымом.