В Волжском парке «Гидростроитель» белки заселились в новые домики

В парке города Волжского «Гидростроитель» в преддверии Международного женского дня появились новые обитатели — белки. Для них заранее смонтировали уютные домики и установили общедоступные кормушки. Сейчас зверьки уже заселились и потихоньку осваиваются на новой территории.
Горожан приглашают на прогулку: можно покормить пушистых обитателей и устроить фотоохоту. Правда, белки пока ещё не до конца привыкли к людям.
Директор МБУ «ДК’ВГС» и парка «Гидростроитель» Руслан Герасимов рассказал: зверьков можно угостить семечками (только сырыми и несолёными), орехами в скорлупе (кедровыми, грецкими, фундуком), сушёными ягодами, фруктами и кукурузой, морковью, яблоками или шишками. А вот миндаль, арахис, фисташки, ржаной хлеб, печенье, шоколад, молочное и корм для собак или кошек под строгим запретом — это может навредить здоровью белок.
