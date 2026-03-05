В Волжском парке «Гидростроитель» белки заселились в новые домики

Директор МБУ «ДК’ВГС» и парка «Гидростроитель» Руслан Герасимов рассказал: зверьков можно угостить семечками (только сырыми и несолёными), орехами в скорлупе (кедровыми, грецкими, фундуком), сушёными ягодами, фруктами и кукурузой, морковью, яблоками или шишками. А вот миндаль, арахис, фисташки, ржаной хлеб, печенье, шоколад, молочное и корм для собак или кошек под строгим запретом — это может навредить здоровью белок.