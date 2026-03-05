Ричмонд
В Волжском парке «Гидростроитель» белки заселились в новые домики

В преддверии 8 марта в парке «Гидростроитель» установили домики и кормушки для белок — теперь пушистые обитатели готовы радовать посетителей.

В парке города Волжского «Гидростроитель» в преддверии Международного женского дня появились новые обитатели — белки. Для них заранее смонтировали уютные домики и установили общедоступные кормушки. Сейчас зверьки уже заселились и потихоньку осваиваются на новой территории.

Горожан приглашают на прогулку: можно покормить пушистых обитателей и устроить фотоохоту. Правда, белки пока ещё не до конца привыкли к людям.

Директор МБУ «ДК’ВГС» и парка «Гидростроитель» Руслан Герасимов рассказал: зверьков можно угостить семечками (только сырыми и несолёными), орехами в скорлупе (кедровыми, грецкими, фундуком), сушёными ягодами, фруктами и кукурузой, морковью, яблоками или шишками. А вот миндаль, арахис, фисташки, ржаной хлеб, печенье, шоколад, молочное и корм для собак или кошек под строгим запретом — это может навредить здоровью белок.

Ранее «АиФ-Волгоград» сообщал о пушистых обитателях Волгоградского дендрария.