В Башкирии до конца года приведут в порядок 170 километров опорных дорог

В Башкирии в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют более 170 километров дорог, входящих в опорную сеть региона. В списке трассы, которые связывают районные центры с Уфой и федеральными магистралями: Магнитогорск — Ира, Уфа — Бирск — Янаул, Уфа — Инзер — Белорецк, Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск, Кропачево — Месягутово — Ачит, М-5 «Урал» — Чишмы — Аксеново — Киргиз-Мияки и другие.
На 43 участках подрядчики обновят асфальтобетонное покрытие, укрепят обочины и нанесут разметку. Как пояснила министр транспорта и дорожного хозяйства Любовь Минакова, опорная сеть имеет ключевое значение для туризма, транспортной доступности и промышленности. Дороги обеспечивают связь с федеральными трассами, поэтому важно привести их в нормативное состояние и сделать проезд безопасным и комфортным.
К работам приступят, как только позволит погода. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года. Напомним, с 2022 года по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» в регионе уже привели в порядок около 400 километров опорных дорог. В прошлом году обновили более 355 километров трасс и 11 мостов общей протяженностью 1260 погонных метров. Из них 221 километр — дороги опорной сети.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.