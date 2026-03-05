В Башкирии до конца года приведут в порядок 170 километров опорных дорог

К работам приступят, как только позволит погода. Завершить ремонт планируют до конца 2026 года. Напомним, с 2022 года по нацпроектам «Безопасные качественные дороги» и «Инфраструктура для жизни» в регионе уже привели в порядок около 400 километров опорных дорог. В прошлом году обновили более 355 километров трасс и 11 мостов общей протяженностью 1260 погонных метров. Из них 221 километр — дороги опорной сети.