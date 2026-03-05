Ричмонд
Москвичи высказались о качествах современных женщин

Москвичи назвали меркантильность и неумение готовить среди недостатков женщин.

МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Жители Москвы в беседе с газетой ВЗГЛЯД поделились мнением о том, какие черты они считают характерными для современных женщин.

Часть опрошенных отметила, что, по их мнению, некоторые девушки уделяют повышенное внимание материальной стороне отношений и предъявляют завышенные требования к партнерам. Также среди распространенных претензий прозвучали неумение готовить и недостаточное внимание к саморазвитию.

«У современных женщин завышенные запросы и потребности. Они больше сосредоточены на материальных ценностях, а не на внутреннем мире», — сказал один из собеседников газеты.

При этом другие участники опроса подчеркнули, что не видят у женщин серьезных недостатков и считают подобные оценки субъективными. Кроме того, некоторые респонденты обратили внимание, что сложности в отношениях связаны не только с женщинами, но и с поведением самих мужчин.