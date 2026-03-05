Ричмонд
Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по.

Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос ограничения движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) по тротуарам в российских регионах. Это один из пунктов списка, опубликованного Кремлем 5 марта.

Согласно поручению главы государства, данным вопросом займется Минтранс России совместно с МВД. Ответственные — глава Минтранса Андрей Никитин и министр внутренних дел Владимир Колокольцев. Доклад необходимо представить до 1 июля.

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что власти Волгограде подготовили новую редакцию правил использования электросамокатов. Чиновники приняли решение запретить езду на средствах индивидуальной мобильности по территории 37 парков и скверов. В список попали не только зоны отдыха в центре города, но и на периферии. Подробно планы мэрии описаны в специальном материале информагентства.

