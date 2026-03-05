Путин поручил ограничить движение самокатчиков по тротуарам

Напомним, ранее ИА «Высота 102» сообщало о том, что власти Волгограде подготовили новую редакцию правил использования электросамокатов. Чиновники приняли решение запретить езду на средствах индивидуальной мобильности по территории 37 парков и скверов. В список попали не только зоны отдыха в центре города, но и на периферии. Подробно планы мэрии описаны в специальном материале информагентства.