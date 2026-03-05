Ричмонд
Житель Дагестана вызвал такси, и за ним приехал КамАЗ

Таксист в Дагестане удивил пассажира, приехав на вызов на грузовике.

Источник: Комсомольская правда

В Дагестане таксист удивил пассажира, приехав на вызов на КамАЗе. Об этом рассказали наши коллеги из «КП — Северный Кавказ».

В Махачкале блогер и гид Евгений Плесовских заказал такси через приложение. В ответ пришло уведомление, что за ним выедет КамАЗ. Мужчина удивился, но отменять заказ не стал.

Водитель предупредил, что не сможет заехать во двор. Пассажиру пришлось бежать к машине с чемоданом. На улице его ждал оранжевый грузовик. Сам водитель встретил клиента в белой рубашке. Его рейтинг оказался вполне обычным — 4,85 звезды.

Поездка прошла без приключений. Единственная сложность — забираться в высокую кабину. После завершения заказа блогер поставил водителю пять звезд.

Видео с этой историей разлетелось по интернету. Ролик набрал около 1,8 миллиона просмотров и больше 90 тысяч лайков.

— В такси теперь только отечественные автомобили, — шутят пользователи в комментариях.

Другие предполагают, что у водителя КамАЗа основная работа есть, а такси он водит «для души».

Остается только гадать, была ли это реальная поездка или оригинальный розыгрыш.

