Заводчики бросили на смерть в заброшенном доме 5 щенков хаски и 3 собаки

Трагически могла бы закончиться эта печальная история. Заводчики, разводившие собак породы хаски в одном из многоквартирных домов Красноармейского района, бросили их на произвол судьбы, когда двухэтажку расселили.
В заброшенном здании остались умирать три взрослых собаки и пять новорожденных — с еще не открывшимися глазами — щенков.
«Выбраться из заколоченного дома спустя неделю смог только один пес, папа малышей. Он стоял посреди двора и истошно выл», — рассказывают в приюте «Хвостатый дом».
Вой собаки услышали сотрудники райотдела судебных приставов.
«Они работают в соседнем здании и не раз видели, как прежде в дом приходили люди и забирали подросших щенков», — поясняет представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.
Изголодавшихся животных накормили и передали в приют.
«Мы забрали всех, расселили в вольеры “Хаски дома”, который еще не открыт. Сейчас нужно усиленно кормить маму, да и всех остальных тоже откармливать», — делятся волонтеры.
Реквизиты для желающих помочь — в Telegram, поддержать приют также можно через сайт.
Ранее волонтеры из приюта «Дог шанс» обратились за помощью в оплате передержки пса Бетховена.
Видео: t.me/house_of_tails.