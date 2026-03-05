Ричмонд
Заводчики бросили на смерть в заброшенном доме 5 щенков хаски и 3 собаки

Выбраться из заколоченного здания спустя неделю смог только один пес, папа малышей, он стоял посреди двора и истошно выл.

Трагически могла бы закончиться эта печальная история. Заводчики, разводившие собак породы хаски в одном из многоквартирных домов Красноармейского района, бросили их на произвол судьбы, когда двухэтажку расселили.

В заброшенном здании остались умирать три взрослых собаки и пять новорожденных — с еще не открывшимися глазами — щенков.

«Выбраться из заколоченного дома спустя неделю смог только один пес, папа малышей. Он стоял посреди двора и истошно выл», — рассказывают в приюте «Хвостатый дом».

Вой собаки услышали сотрудники райотдела судебных приставов.

«Они работают в соседнем здании и не раз видели, как прежде в дом приходили люди и забирали подросших щенков», — поясняет представитель ГУ ФССП по Волгоградской области Анна Шлыкова.

Изголодавшихся животных накормили и передали в приют.

«Мы забрали всех, расселили в вольеры “Хаски дома”, который еще не открыт. Сейчас нужно усиленно кормить маму, да и всех остальных тоже откармливать», — делятся волонтеры.

Реквизиты для желающих помочь — в Telegram, поддержать приют также можно через сайт.

Ранее волонтеры из приюта «Дог шанс» обратились за помощью в оплате передержки пса Бетховена.

Видео: t.me/house_of_tails.

