Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Власти Финляндии предложили разрешить хранение ядерного оружия в стране

Власти Финляндии предложили разрешить ввоз и хранение ядерного оружия в стране, заявил глава финского Минобороны Антти Хяккянен.

Источник: AP 2024

«Предложение правительства заключается в том, что ввоз ядерного оружия в Финляндию или его транспортировка, поставка или хранение в Финляндии в будущем будут возможны, если это связано с военной обороной Финляндии», — цитирует его РИА Новости.

Министр пояснил, что во всех других случаях это будет по-прежнему запрещено.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание остаётся краеугольным камнем глобальной безопасности.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова между тем отметила, что обладающие ядерным оружием страны Запада провоцируют гонку ядерных вооружений.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше