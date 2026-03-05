Власти Финляндии предложили разрешить хранение ядерного оружия в стране

«Предложение правительства заключается в том, что ввоз ядерного оружия в Финляндию или его транспортировка, поставка или хранение в Финляндии в будущем будут возможны, если это связано с военной обороной Финляндии», — цитирует его РИА Новости.
Министр пояснил, что во всех других случаях это будет по-прежнему запрещено.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ядерное сдерживание остаётся краеугольным камнем глобальной безопасности.
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова между тем отметила, что обладающие ядерным оружием страны Запада провоцируют гонку ядерных вооружений.