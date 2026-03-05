Вылететь из Дубая и разориться: Граждане Молдовы, застрявшие в ОАЭ, не дождавшись помощи государства, ищут другие пути эвакуации — они оказались очень дорогими — до 4500 евро

Как вам «праздничная» цена на билет Flyone из Дубая в Кишинев на ближайшую дату, 8 марта? 1649 евро!
Были и по 4500 у Flyone, но на данный момент «подешевело». В это же время билет в одну сторону на рейс эмиратской компании Flydubai в 4 раза меньше — 1 043евро.
Для сравнения — на 8 марта билет авиакомпании Emirates из Дубая в Лондон стоит 400 долларов.
FlyOne, это откровенное издевательство.
Легко зарабатывать на чьей-то беде.
Ранее блогер из Молдовы Евгения Гуцу, которая отдыхала в Дубае вместе с мамой, рассказала, что добралась домой через Оман, но ей пришлось заплатить за билеты 7 тысяч евро, хотя обычно они стоят в 10 раз дешевле.
